Son Dakika Haberleri: Gezmeye çıkıp kaybolan liseli hatice aranıyor
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Gezmeye çıkıp kaybolan liseli hatice aranıyor

32 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş'ın (14) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli hatice aranıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş'ın (14) bulunması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle oturan lise öğrencisi Hatice Türktaş, 18 Eylül Çarşamba günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Hatice'den haber alamayan ailesi, arkadaşlarıyla konuşup, kızlarını aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Türktaş ailesi durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Hatice'yi bulmak için çalışma başlatırken, ailesi kızlarının hayatından endişe ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

Hatice Çarpar, Jandarma, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
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