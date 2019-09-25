Son Dakika Haberleri: Gezmeye çıkıp kaybolan liseli hatice aranıyor (2)
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Gezmeye çıkıp kaybolan liseli hatice aranıyor (2)

53 dakika önce

BEKÇİLER KİMLİK KONTROLÜNDE BULDUAntalya'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş bulundu.

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli hatice aranıyor (2), System.String[]

BEKÇİLER KİMLİK KONTROLÜNDE BULDU
Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş bulundu. Bir haftadır kendisinden haber alınamayan Hatice Türktaş'ın, bu akşam Alanya Belediyesi arkasında bekçilerin kimlik kontrolünde bulunduğu öğrenildi. Genç kız ifadesi alınmak üzere götürüldüğü İskele Polis Merkezi'nde işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edildi.


Hatice Çarpar, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:28 Kaynak: DHA
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