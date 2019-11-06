Son Dakika Haberleri: Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar etti

Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar etti

7 saat önce

Gezmek için Bilecik'e gelen üniversite öğrencisi genç kız, bir tanıdığının evinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.

Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar etti, System.String[]

Gezmek için Bilecik'e gelen üniversite öğrencisi genç kız, bir tanıdığının evinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.


Alınan bilgilere göre olay; Gazipaşa Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. Evde bir yakını ile bulunan 20 yaşındaki Melisa K., yakınına ait silahla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakını durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirirken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan genç kız 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Melisa K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen evde geniş çaplı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Öte yandan Melisa K.'nın İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu ve Bilecik'e gezmeye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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