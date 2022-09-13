'GEZMEYE GİDİYORUM' DİYE ÇIKTI, 3 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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'GEZMEYE GİDİYORUM' DİYE ÇIKTI, 3 GÜNDÜR ARANIYOR

13.09.2022 10:19

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 'gezmeye gidiyorum' diyeyerek evden çıkan Mustafa Öksüz'den (53), 3 gündür haber alınamıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 'gezmeye gidiyorum' diyeyerek evden çıkan Mustafa Öksüz'den (53), 3 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'ta evinden 'gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan Mustafa Öksüz, tekrar dönmedi. Öksüz'ün ailesi, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Şayeste Öksüz, kocasının evden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelip, bisikletini ve ev anahtarlarıyla cüzdanını evin önüne bırakıp, ortadan kaybolduğunu belirterek, "Eşim 3 gündür kayıp, polise haber verdik. Kayıp ilanında bulunduk. Görenlerin duyanların haber vermelerini rica ediyorum dedi.Polis, 2 çocuk babası Mustafa Öksüz'ü arama çalışmasına devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Öksüz, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'GEZMEYE GİDİYORUM' DİYE ÇIKTI, 3 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'GEZMEYE GİDİYORUM' DİYE ÇIKTI, 3 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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