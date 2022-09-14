"Gezmeye gidiyorum" diye evden çıkan adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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"Gezmeye gidiyorum" diye evden çıkan adamın cesedi bulundu

14.09.2022 17:29
"Gezmeye gidiyorum" diye evden çıkan adamın cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Öksüz "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmasında 2 çocuk babası Öksüz'ün cansız bedeni su kanalında bulundu.

Tarsus ilçesine bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'taki evinden 4 gün önce 'Gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan 2 çocuk babası Mustafa Öksüz, geri dönmedi.

CANSIZ BEDENİNİ VATANDAŞLAR BULDU

Öksüz'ün ailesi, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Öksüz'ün bugün öğleden sonra Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sulama kanalında cesedi bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mustafa Öksüz'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Öksüz, Tarsus, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gezmeye gidiyorum' diye evden çıkan adamın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Gezmeye gidiyorum" diye evden çıkan adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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