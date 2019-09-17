'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dedesinin evinden "gezmeye gidiyorum" diye ayrılan 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Gülay-Burak Ulubay çiftinin 2 çoğundan biri olan 15 yaşındaki Neşet Bora Ulubay, dedesi Terakki Mahallesi'nin eski muhtarı Bülent Ulubay ile birlikte kaldığı evden dün akşam "gezmeye diyorum" diyerek ayrıldı. Akşam torununun eve gelmemesi üzerine onu aramaya başlayan dede Bülent Ulubay, sonuç alamayınca polisten yardım istedi. Dede Bülent Ulubay'ın Karaelmas Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Torununun hayatından endişe eden Bülent Ulubay, İHA'ya yaptığı açıklamada, "15 yaşındaki torunum, oğlumun oğlu, dün akşam saat 5'den sonra kayıplara karıştı. En son babaannesine telefon etmiş, '1 saate kadar geleceğim demiş.' Tabii ne gelen var ne giden var. Bunun üzerine saat 11'de falan polise başvurduk. Eşkali ve resmini verdik. Arıyorlar sağ olsunlar. Sosyal medyadan arkadaşlarımız bulunması için paylaşımlar yaptılar. Bende kalıyordu zaten. 15 yaşındaki çocuk, lise 1 talebesi. Sanat okuluna verdik onu 'okumam dedi'. Okumazsan okuma dedik, git amele ol dedik. Ticaret lisesini istiyordu. Ticaret lisesinde kız arkadaşı varmış, ablası da orada idi. Onun için o okulu istiyordu. O okula vermedik diye biraz alınmış olabilir. Alınmış olsa bile bize bu kadar ıstırap çektirilmez. Dün akşamdan beri kan kusuyoruz. En son onu Westalife Alışveriş Merkezinde görmüşler. Oranın kameralarını araştırdık ama sonuç alamadık. Bize daha önce 'Ben okul davasına kaçarsam beni bir daha bulamazsınız' demişti. 'Kaçarsam ya İzmir'e ya da Devrek'e' demişti. 15 yaşında çocuk kendisini müdafaa edemez. Bu devirde sokakta iti var, köpeği var. Her türlü meleti yiyen insanlar var. 15 yaşındaki çocuk kendini ne kadar müdafaa eder. Üzerinde 15-20 lira para da vardı, kısacası endişeliyiz" dedi.