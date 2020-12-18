Gezmeye gittiği dağlık alanda mahsur kaldı - Son Dakika

Gezmeye gittiği dağlık alanda mahsur kaldı
18.12.2020 23:49
Denizli'de dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.
Denizli'de dağda mahsur kalan 28 yaşındaki genç 7 saat sonra JAK timleri tarafından helikopter desteği ile kurtarıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Acar (28), mahsur kaldığını belirterek ihbarda bulundu. Acar'ın belirttiği konuma AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süreli arama çalışmalarına rağmen kayalık alanda mahsur kalan şahsa ulaşılamadı. Hava desteği istenmesi üzerine İzmir'den Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi. 7 saatin ardından JAK timleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye sevk edildi. - DENİZLİ
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