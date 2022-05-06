Gezmiş, İnan ve Aslan, İdam Edilişlerinin 50. Yılında Unutulmadı - Son Dakika

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde anıldı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başına giden yüzlerce insan karanfil bıraktı. Anma törenlerine CHP, HDP, Emek Partisi, Sol Parti, TKP, Halkevleri, TİP, SYKP, Yeşil Sol Parti, DGB, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devrimci 78'liler Federasyonu, 68'liler Derneği Ankara Şubesi, Ankara 78'liler Girişimi, İHD, KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Dersimliler Derneği, Kızılırmak Dernekler Federasyonu, Mülkiyeliler Birliği'nin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyesi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın, 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı Ulucanlar Cezaevi'nde idam edilişlerinin üzerinden tam 50 yıl geçti. Gezmiş, İnan, Aslan; 50. yılında unutulmadılar. Karşıyaka Mezarlığı'nın önünde toplanan binler; Gezmiş, İnan ve Aslan'ın mezarına giderek karanfiller bıraktı.

Anma törenine; HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara milletvekilleri Levent Gök, Yıldırım Kaya, Gamze Taşcıer, Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, KESK, DİSK, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Üç fidanın mezarının ardından yurttaşlar, 5 Mayıs 2011 tarihinde yaşamını yitiren Gezmiş, Aslan ve İnan'ın avukatı Halit Çelenk'in mezarına giderek karanfiller bıraktı.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın mezarı başında, idam edilişlerinin 50'nci yılı olduğunu ve o günden bugüne birçok devrimcinin öldürüldüğünü ifade ederken, şunları söyledi:

"Erdal Eren bu ülkede devrimciler, halk ezilirken 'Bir gün bu mahkemelerde sizin yerinizde halkımız olacak' dedi. Sizlerin ardından Ekrem Ekşiler, İmran Aydınlar işkence tezgahlarında ser verip sır vermediler. Bir mezar taşı bile olmayan Kenan Bilgin ölümsüzleşti. Halkın haber alma özgürlüğü için Metin Göktepe ölümsüzleşti. Türk ve Kürt emekçiler bu ülkede eşit yaşasın diye barış güvercinleri can verdi. Korkmazlar, Şebnemler, Gökhanlar arkanızdan geldi. Çünkü onlar sizden halka bağlılığı öğrenmişlerdi."

Gezmiş'in idam edilmeden önce söylediği son sözlerini hatırlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Bu topraklarında işçi sınıfının devrimci programı varsa, bu noktaya idam sehpasında gitmeden cezaevinde yaptığınız tartışmalarla özelleştirilerek geldi. EMEP buradan doğdu. Kürt halkı lince uğrarken, HDP önünde provokasyonlar yapılırken, Kürtlerin eşit ulusal taleplerini savunmayanlar sosyalist olamazlar. Seni anabilirler ama anlayamazlar. Siz Filistin topraklarına gidip emperyalizme, siyonizme karşı Arap halklarının kurtuluşu mücadelesinde silah taşıdınız. Şimdi bu ülkeden Suriyeli işçileri, Afganistanlı çobanları, Pakistanlı garibanları bu ülkeden kovmak isteyeneler sosyalist olamaz, Deniz'i anlayamaz. Bu ülkede tek adam yönetimi yenilecek. Öyle güçlendirilmiş parlamenter sistemde değil, biz ne parlamentolar gördük. Bir değil iki el kaldırarak Denizleri idama gönderdiler."