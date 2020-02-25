GfK: 2020'de dünyada 1.37 milyardan çok akıllı telefon satılacak

Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden GfK'nın (Growth from Knowledge) araştırmasına göre, 2020 yılında küresel düzeyde 1.37 milyar adetten çok akıllı telefon satılacak.

"Tüketicilerin 2020 yılında teknoloji ve dayanıklı tüketim mallarına ayırdığı bütçenin neredeyse yarısı akıllı telefonlara gidecek" denilen araştırmada, bunun akıllı telefonlar için 444 milyar euroluk ciro anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Akıllı telefonlara yönelik talebin, 2019 yılındaki hafif gerilemenin ardından, 2020 yılınnda istikrarlı olmasının beklendiği belirtilen araştırmada, "Bununla birlikte, coronavirüsün (Covid-19) küresel tedarik zinciri üzerindeki olası etkilerinin boyutlarına bağlı olarak, talepte belirgin bir daralma olabilir" uyarısı da yapıldı.

GfK Telekom Uzmanı Pavlin Lazarov, "Tüketicileri ezber bozan yenilikçiliklerle etkilemek son yıllarda önemli zoruluklardan biri oldu. Özellikle de akıllı telefon pazarında bu durum daha belirginleşiyor. Bu özellikle de, artık insanların yaşamında en özel unsur durumuna gelen akıllı telefonlarda daha yüksek prformans ve işlev arayışının daha çok öne çıkmasından kaynaklanıyor" dedi.

GfK araştırmasına göre, akıllı telefon tercihlerinde büyük ekran talebi 2018 yılında tüm satışların yüzde 24'ünü olştururken, bu oran 2019 yılında yüzde 70'e tırmandı. Araştırmaya göre, telefonlarda daha büyük hafıza arayışı da öne çıkıyor; bunun sonucu olarak da 2019 yılında satılan akıllı telefonların yüzde 37'sini 128GB hafızaya sahip olanlar oluşturdu. Araştırma ayrıca, akıllı telefonların daha çok oyun oynamada kullanıldığını gösterdi; 2019 yılında akıllı telefon alanların yüzde 44'ü telefoda öncelikle performans hızı ve uzun pil ömrüne önem verdi.