GfK: 2020'de dünyada 1.37 milyardan çok akıllı telefon satılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GfK: 2020'de dünyada 1.37 milyardan çok akıllı telefon satılacak - Son Dakika Ekonomi

GfK: 2020'de dünyada 1.37 milyardan çok akıllı telefon satılacak

6 saat önce

Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden GfK'nın (Growth from Knowledge) araştırmasına göre, 2020 yılında küresel düzeyde 1.37 milyar adetten çok akıllı telefon satılacak.

GfK: 2020'de dünyada 1.37 milyardan çok akıllı telefon satılacak, System.String[]

Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden GfK'nın (Growth from Knowledge) araştırmasına göre, 2020 yılında küresel düzeyde 1.37 milyar adetten çok akıllı telefon satılacak.

"Tüketicilerin 2020 yılında teknoloji ve dayanıklı tüketim mallarına ayırdığı bütçenin neredeyse yarısı akıllı telefonlara gidecek" denilen araştırmada, bunun akıllı telefonlar için 444 milyar euroluk ciro anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Akıllı telefonlara yönelik talebin, 2019 yılındaki hafif gerilemenin ardından, 2020 yılınnda istikrarlı olmasının beklendiği belirtilen araştırmada, "Bununla birlikte, coronavirüsün (Covid-19) küresel tedarik zinciri üzerindeki olası etkilerinin boyutlarına bağlı olarak, talepte belirgin bir daralma olabilir" uyarısı da yapıldı.

GfK Telekom Uzmanı Pavlin Lazarov, "Tüketicileri ezber bozan yenilikçiliklerle etkilemek son yıllarda önemli zoruluklardan biri oldu. Özellikle de akıllı telefon pazarında bu durum daha belirginleşiyor. Bu özellikle de, artık insanların yaşamında en özel unsur durumuna gelen akıllı telefonlarda daha yüksek prformans ve işlev arayışının daha çok öne çıkmasından kaynaklanıyor" dedi.

GfK araştırmasına göre, akıllı telefon tercihlerinde büyük ekran talebi 2018 yılında tüm satışların yüzde 24'ünü olştururken, bu oran 2019 yılında yüzde 70'e tırmandı. Araştırmaya göre, telefonlarda daha büyük hafıza arayışı da öne çıkıyor; bunun sonucu olarak da 2019 yılında satılan akıllı telefonların yüzde 37'sini 128GB hafızaya sahip olanlar oluşturdu. Araştırma ayrıca, akıllı telefonların daha çok oyun oynamada kullanıldığını gösterdi; 2019 yılında akıllı telefon alanların yüzde 44'ü telefoda öncelikle performans hızı ve uzun pil ömrüne önem verdi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi
'Altın bulduk, beraber değerlendirelim' mesajı atan kişiden şikayetçi oldu Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 15:47:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GfK: 2020'de dünyada 1.37 milyardan çok akıllı telefon satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]