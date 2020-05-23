Ggasp ve cinayet şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin olay günü başka bir kişinin daha cep telefonunu gasbettikleri belirlendi.

Zanlıların gidebileceği 7 ayrı adres tespit eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı.

Bölgedeki yaklaşık 450 güvenlik kamera kaydını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin M.Ş, H.İ.E. ve H.A. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 21 Mayıs'ta Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde Suriye uyruklu Fettah El Hamudi'yi (21) cep telefonu ve cüzdanını gasbettikten sonra bıçakla öldüren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep 'te Suriye uyruklu genci cüzdanını ve cep telefonunu gasbederek öldürdüğü iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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