GGC Başkan İbrahim Ay'dan 15 Temmuz vurgusu - Son Dakika

Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü nedeniyle yaptığını açıklamada hain gecede ülkeyi bölmek isteyenlerin kahraman Türk halkının yazdığı destan ile hüsrana uğratıldığını belirterek, "O gün bu ülkeden bütün dünyaya bir mesaj verilmiştir" dedi.



İbrahim Ay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu önemli günü unutmayız-unutturmayız" diyerek, 4 yıl önce bugün, bu ülkenin gerektiğinde yaşlı-genç demeden, millet olarak birbirine kenetleneceğini bir kez daha gösterdiğine dikkat çekti. 15 Temmuz 2016 gecesi, milyonlarca insanın ölüme meydan okuyarak sokaklara döküldüğünü hatırlatan Başkan Ay "15 Temmuz sıradan bir gün değildir. O gün, bu ülkeden dünyaya bir mesaj verilmiştir. Bu ülkenin insanları, tıpkı ataları gibi, gerektiğinde, hiç düşünmeden, canını-kanını ortaya koyarak, vatanına sahip çıkabileceğini dünyaya bir kez daha ispatlamıştır. 15 Temmuz milletimizin, birlikte, bağımsızlık için, vatan için, onuru ve şerefi için canını ortaya koyarak yazdığı bu toprakların en değerli destanlarından, bağımsızlık deyince akla gelen sembollerden birisi haline gelmiştir. Türk milletinin gösterdiği bu kahramanlığı, dünyada gösterebilecek millet sayısı çok azdır" şeklinde konuştu.



FETÖ terör örgütünce başlatılan ve dünyanın bir çok ülkesinden maalesef destek bulan bu girişime cesaret edenlerin, heveslerinin kursaklarında kaldığını söyleyen Ay "Bu hainliğe teşebbüs edenler, bir daha ömür boyu unutamayacakları dersi, aziz Türk milletinden almıştır. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü bertaraf edilmekle kalmamış, bu ülkenin şan ve şerefle dolu kahramanlık sayfalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Hainler, ömür boyu unutamayacakları bir ders almıştır. Bu vesileyle, 4 yıl önce, birlik ve dirliğimizi korumak adına canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP