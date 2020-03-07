GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika

GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 8 Mart mesajı

6 saat önce

GGC Başkanı İbrahim Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çalışan, üreten, istihdama katkı sağlayan kadınların aynı zamanda aile ve toplumun temel diğerini oluşturan en değerli varlıklar olduğuna dikkat çekti.

GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 8 Mart mesajı, System.String[]

GGC Başkanı İbrahim Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çalışan, üreten, istihdama katkı sağlayan kadınların aynı zamanda aile ve toplumun temel diğerini oluşturan en değerli varlıklar olduğuna dikkat çekti.


Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı(GGC) İbrahim Ay, kadının her alanda elde ettiği başarının, ülkenin gelişmişlik seviyesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bir ülkenin kalkınmasının ve gelişmişlik göstergesinin, kadınların gücüyle doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. İbrahim Ay, zor koşullar altında başarıyla görev yapan, basın emekçisi kadınları da unutmadı.


Gelişmiş toplumlara bakıldığında, mutlaka başarılı kadın hikayelerine rastlamanın mümkün olduğuna işaret eden İbrahim Ay, "Demokrasiden ve kalkınmadan söz ettiğimiz her ortamda, kadının varlığı olmazsa olmaz öncelikli bir koşuldur. Eğer bugün, ülkemizin her alanda başarılı olabilmesini konuşuyorsak, Türk kadınını bu başarıdan ayrı düşünemeyiz. Bu gerçeklikten yola çıkarak, kurtuluş savaşından günümüze, ülkemizin hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesini yakalamasında, en büyük pay yine kadınlarımıza aittir" diye konuştu. Ay "Kadınlarımız her alanda yaşamımızın bir parçasıdır. Bazen kurtuluş savaşında sırtında cephane taşımış, yeri gelmiş ülkemizin gerçekleştirdiği en önemli reformlara imza atmış, ülkemizin kurulmasında omuz omuza mücadele vermiş, bununla da yetinmeyerek, üretmiş, istihdam etmiştir. Her alanda başarılarıyla gurur duyduğumuz kadınlarımız en önemlisi aile olmamızın, toplum olmamızın temel direğidir. Kadınlarımız karşılarına çıkacak bütün gücü aşacak güce sahip olduklarını da her zaman ispatlamıştır" ifadelerini kullandı.


"Kadın, basın emekçilerimizi de kutluyorum"


İbrahim Ay, "Günlük yaşamda karşılarına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran kadınlarımız, kutsal basın mesleğini de layıkıyla yapmaktadır. Bu vesileyle, tarihten bu yana başarı hikayeleri yazan kadınlarımızın yanı sıra, basın mesleğine de hizmet veren tüm kadın basın emekçilerimizin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
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