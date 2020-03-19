GGC'den BİK ve RTÜK'e çağrı - Son Dakika
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GGC'den BİK ve RTÜK'e çağrı

6 saat önce

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, korona virüs salgını nedeniyle insanların gazete kağıdına dokunmakta tereddüt yaşadıklarını belirterek, her konuda tedbirlerin alındığı bu süreçte yerel gazetelerin bir süreliğine dijital ortamda hazırlanıp ulaştırılmasına olanak sağlanmasını...

GGC'den BİK ve RTÜK'e çağrı, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, korona virüs salgını nedeniyle insanların gazete kağıdına dokunmakta tereddüt yaşadıklarını belirterek, her konuda tedbirlerin alındığı bu süreçte yerel gazetelerin bir süreliğine dijital ortamda hazırlanıp ulaştırılmasına olanak sağlanmasını talep etti. Başkan Ay, halkı bilinçlendirme konusunda tarihi bir misyon üstlenen radyo ve televizyonlar için de 'koşulların iyileştirilmesi' çağrısı yaptı.


Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel gazetelere abone olan bir çok kuruluşun, korona virüs endişesiyle gazeteleri arayarak 'bir süre gazete almayalım' şeklinde talepler getirdiklerini belirterek, "İnsanların tedirgin olmaları son derece doğal. Bin bir emek ve güçlüklerle hazırladığımız gazetelerin okurlarımıza sağlıklı şekilde ulaşmasını biz de isteriz. Ancak geldiğimiz noktada ne yazık ki insanlar her türlü tedbiri almak zorunda. Bu durumu anlayışla karşılamaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.


"Acilen karar alınmalı"


Uzaktan yönetimin esas alındığı bir süreç yaşadıklarına dikkat çeken İbrahim Ay, "Bu süre zarfında yerel gazeteler için de aynı yöntem geçerli kılınabilir. Basın İlan Kurumu Yönetimi'nin olağanüstü toplanıp bu konuyu gündeme almalarında büyük yarar görüyoruz. Alınacak karar, basın kuruluşları kadar basın çalışanlarını, okurları ve gazete dağıtıcılarını da rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.


BİK'e tarihi çağrı


İbrahim Ay, korona virüsün sağlık ve sosyal yaşamdaki etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerinin hissedilmeye başlandığını hatırlatarak bu durumdan en fazla etkilenen sektörlerin başında medya ve basın-yayın sektörünün geldiğine işaret etti. Ay, "Gazetelerin ve dergilerin okur sayısını kaybetmeye başladığı bu süreçte Basın İlan Kurumu'nun basın kuruluşlarının borçlarına istinaden yaptığı kesintiyi bu süreçte kaldırmasını istiyoruz. SGK ve Maliye borçları ertelenmeli. Reklam ücretlerindeki KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmelidir" şeklinde konuştu.


"RTÜK ve Türksat harekete geçmeli"


Bu kapsamda radyo ve televizyon kuruluşlarının da sıkıntı içerisine düştüğünü kaydeden İbrahim Ay, özellikle yerel ve bölgesel radyo televizyon kuruluşları için yüksek bir bedele dönüşen telif bedelleri ödemesinin ertelenmesinin şart olduğunu açıkladı. Ay, RTÜK paylarının yanı sıra kanal/frekans bedellerinin alınmamasını, Türksat proje kullanımında kamu hizmeti mahsuplaşmasının yapılmasını, yayıncılar için enerji bedellerinin alınmaması ile birlikte tüm kamu ödemelerinin vergi, stopaj, SGK prim borçlarının ötelenmesini istedi.


İbrahim Ay, olağanüstü süreçte vatandaşın bilinçlenmesine yönelik tarihi bir sorumluluğu yerine getiren iletişim araçlarının zor günlerde desteklenmesinin çok büyük yarar sağlamış olacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

İbrahim Ay, Gaziantep, Gazeteler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:59 Kaynak: İHA

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