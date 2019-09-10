GGC'den BİK Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Sözen'e ziyaret

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilcisi olarak atanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, önceki gün de Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.



Gaziantep'te bir ilk gerçek oldu



Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Edibe Sözen'i ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler. Basın İlan Kurumu'nun yerel ve ulusal basın yayın organları açısından önemli bir işleve sahip olduğunu belirten GGC Başkanı İbrahim Ay, "Gaziantep'ten ilk kez birisi Basın İlan Kurumu Yönetim Kuruluna seçildi. Şehrimiz adına mutluyuz" diye konuştu.



Başkan Ay, sorunları anlattı



Samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında basının sorunları hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu. GGC Başkanı İbrahim Ay, Prof. Dr. Edibe Sözen'e yerel basının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir dosya verdi. Başkan Ay, "Sayın Rektörümüze yeni görevinde başarılar dilerken, basının sorunlarının çözümü konusunda işbirliği ve güç birliği yapmak istiyoruz. Yerel basın olarak sıkıntılarımız var. Sayın rektörümüzden de beklentilerimiz yüksek. İnşallah GGC olarak Basın İlan Kurumu ile ortaklaşa olarak önemli etkinliklere imza atarız" diye konuştu.



"GGC ile işbirliği içerisinde olacağız"



Ziyaretlerinden dolayı Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuruluna teşekkür eden Prof. Dr. Edibe Sözen, "Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızla daha önceden de yapmış olduğumuz, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar var. Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Gaziantep olmak üzere diğer şehirlerde de kültürel, sanatsal, sosyal, beşeri ve diğer alanlarda iş birliği yapma konusunda elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bugünde bölgeye ayrı bir pencere açmış olduk. Başka şehrimize ve bölgemize inşallah bundan sonra Basın İlan Kurumu'nda gerçekleştireceğimiz hizmetler, yapacağımız görevler çerçevesinde de yine burada işbirliği içinde olacağız. Hep birlikte şehrimizin ve bölgemizin sosya-kültürel kalkınmasına destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.



"Basının yeni bir dile ihtiyacı var"



Prof. Dr. Sözen, şöyle devam etti:



"Bu bölge çok önemli. Sadece Güneydoğu değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'inde bir uzantısı bu bölge. Yani sadece Ortadoğu'ya yönelik değil sıcak gelişmelerin içinde bulunan Doğu Akdeniz içinde önemli bir bölge. Burada alacağımız kararlar bölgeye başta insan hakları, demokrasi, özgürlükler olmak üzere tabi ki enformasyonun doğru akışı olmak üzere önemli vazifelerimiz ve görevlerimiz var. Bunları layıkıyla yerine getireceğiz. Ben Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yönetimine ve burada yerel medyada görevini layıkıyla yapan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bir takım kurallarımız var. Bu kurallara uymak durumundayız. Başta ilanlar olmak üzere, içerikler olmak üzere yeni bir dile ihtiyacı var basın dünyamızın. Bu yeni dili hep birlikte inşa edeceğiz."



Konuşmaların sonunda GGC Başkanı İbrahim Ay Gaziantep basınının sıkıntılarının ve çözüm önerilerinin olduğu dosyayı Edibe Sözen'e takdim etti. Başkan Ay, Sözen'e günün anısına bakır işlemeli nar hediye etti. - GAZİANTEP