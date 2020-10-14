GGC'den gazetecilere sağlık desteği - Son Dakika

GGC'den gazetecilere sağlık desteği

14.10.2020 14:33
GGC'den gazetecilere sağlık desteği, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Anka Hastanesi arasında üye gazetecilerin ve ailelerinin sağlık indiriminden yararlanması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Anka Hastanesi arasında üye gazetecilerin ve ailelerinin sağlık indiriminden yararlanması amacıyla protokol imzalandı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, yazılı açıklamasında, basın mensuplarının sosyal yaşamına katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştığını belirten Ay, "Meslektaşlarımızın eşleri, çocukları, anne ve babalarının indirimli sağlık hizmetlerinden faydalanması için Özel Anka Hastanesi ile imzalamış olduğumuz protokolle ayakta tedavide yüzde 30, yatarak tedavide yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Cengiz Bayram ve hastane yönetimine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ay, ayrıca sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük fedakarlık ve gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Cengiz Bayram da basın çalışanlarına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak istediklerini kaydetti.

Bu amaçla ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Gücün iyi insanlarda olmasının en büyük unsurlarından biri dördüncü güç olarak adlandırdığımız basındır. Bizim öncelikle medya kuruluşlarının maddi sıkıntılarının giderilmesi için katkı sağlamamız gerekiyor. Onlar ne kadar ekonomik anlamda özgür ve iyi olurlarsa görevlerini daha iyi yapacaklardır. Dolaysıyla biz de basın mensuplarımıza küçük bir katkı sağlamaya çalıştık. İnşallah ihtiyaç olmaz. İhtiyaç olursa da buradayız."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık GGC'den gazetecilere sağlık desteği - Son Dakika

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