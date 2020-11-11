GGC'den gazetecilere sağlık desteği - Son Dakika

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile SANKO Hastanesi arasında üye gazetecilerin ve ailelerinin sağlık indiriminden yararlanması amacıyla protokol imzalandı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, yazılı açıklamasında, basın mensuplarının sosyal yaşamına katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ay, gazetecilerin mesai kavramı ve gece gündüzü olmaksızın halkı doğru ve hızlı bilgilendirme anlamında özveriyle çalıştıklarına dikkati çekti.

Meslektaşlarının bütçesine küçükte olsa bir katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Bundan önce yine bazı değişik hastanelerimizle protokol imzalamıştık. Bugün kendi rüştünü ispat etmiş Sanko Üniversitesi Hastanesi ile indirim protokolü imzalıyoruz. Meslektaşlarımızın eşleri, çocukları, anne ve babalarının indirimli sağlık hizmetlerinden faydalanması için Sanko Üniversitesi Hastanesi ile imzalamış olduğumuz protokolle ayakta ve yatarak tedavide yüzde 20 indirimden faydalanabilecek. Sanko Üniversitesi Hastanesi yönetimine, genel müdürümüze üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, sağlık personellerimize pandemi sürecinde özveriyle halkımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyorum.

Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de zorlu günlerin geçirildiği bu süreçte halka en iyi şekilde hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydetti.

Gazetecelerin de kendileri gibi çok çalıştığını ifade eden Kileci, "Mesai mefhumu olmadan 7/24 çalışıyorlar. Sizlere küçük de olsa bir katkıda bulunabiliyorsak bizim için mutluluk kaynağı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. GGC Başkanımız İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. "ifadelerini kullandı.