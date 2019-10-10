Son Dakika Haberleri: GGC'den, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e ziyaret
Son Dakika Güncel GGC'den, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e ziyaret

GGC'den, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e ziyaret

52 dakika önce

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GGC'den, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e ziyaret, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zeybek'i ziyaret eden GGC Başkanı İbrahim Ay, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Gaziantep'in ekonomisiyle, kültürüyle marka bir şehir olduğunu, tüm basın mensupları olarak kentin huzuru ve güveni için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Cemiyetle ilgili bilgi veren Ay, "Biz GGC olarak Gaziantep'in huzuru ve güvenliği için emniyetin yapacağı her türlü çalışmaya ve projeye elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Önceki dönemlerde emniyet müdürlerimizle işbirliği içerisinde olduk. İnşallah sizinle de aynı işbirliğimiz içerisinde olacağız." dedi.

Cengiz Zeybek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradaki şehir milliyetçiliğini çok takdir ediyorum. Ben de şehrin milliyetçisi oldum. İnşallah Gaziantep ile el birliği içinde çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda GGC Başkanı İbrahim Ay, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e, bakır işlemeli nar figürü hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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