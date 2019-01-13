GGC'den İHA'ya 4 ödül birden İhlas Haber Ajansı
ödül gecesine damga vurdu
GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti
tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Basın Ödülleri' sahiplerini buldu. Ödül töreninde İhlas Haber Ajansı 4 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Basın Ödülleri' sahiplerini buldu. Düzenlenen törene İhlas Haber Ajansı damga vurdu. İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan
Akın'a Türkiye
'nin sınır ötesi harekatlarında yapılan haberler ile halkı doğru bilgilendirmeden dolayı teşekkür ödülü verilirken İHA muhabirleri Said Vakkas Yağcı'ya 'Haber' dalında birincilik, Abdulkadir Güneş'e 'Fotoğraf' dalında ikincilik, Lider Olgun'a ise 'Görüntülü Haber' dalında yine ikincilik ödülü verildi.
Özel bir otelde düzenlenen geceye Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer
ve Mehmet Erdoğan
, CHP
Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya
ve İrfan Kaplan
, ilçe belediye başkanları, iş dünyasından çok sayıda iş adamı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel ve ulusal basının temsilcileri, gazeteciler, muhabirler ve çok sayıda davetli katıldı.
Ayrıca, Star
Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik
, A TV
Ana Haber sunucusu Cem Öğretir ve NTV Haber spikeri olan eşi Seda Öğretir, Fox
TV Çalar Saat programı Sunucusu İsmail Küçükkaya
, TRT'de Spor programı sunan Erdoğan Arıkan
, Hürriyet
Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar
da geceye katılan isimler arasında yer aldı.
İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın
'ın ödülünü İnşaat Mühendisleri Odası
Başkanı Gökhan Çeliker verirken, Said Vakkas Yağcı'nın ödülünü Star Televizyonu Ana Haber sunucusu Nazlı Çelik, Abdulkadir Güneş'in ödülünü Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Lider Olgun'un ödülünü ise Türkiye Ekonomi
Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak
verdi.