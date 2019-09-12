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GGC'DEN Malkoç'a rapor

38 dakika önce

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel basının sorunlarını içeren raporu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a sundu.

GGC'DEN Malkoç'a rapor, System.String[]

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel basının sorunlarını içeren raporu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a sundu.


Bir program için Gaziantep'e gelen Şeref Malkoç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, önceden hazırlamış olduğu yerel medyanın sorunlarını içeren raporu Malkoç'a sundu. Başkan Ay, raporu takdim ederken, yerel basının zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, çözüm noktasında destek beklediklerini ifade etti.


Basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeref Malkoç ta, sorunların asgariye indirilmesi noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. - GAZİANTEP

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Şeref Malkoç, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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