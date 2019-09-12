GGC'DEN Malkoç'a rapor

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel basının sorunlarını içeren raporu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a sundu.



Bir program için Gaziantep'e gelen Şeref Malkoç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, önceden hazırlamış olduğu yerel medyanın sorunlarını içeren raporu Malkoç'a sundu. Başkan Ay, raporu takdim ederken, yerel basının zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, çözüm noktasında destek beklediklerini ifade etti.



Basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeref Malkoç ta, sorunların asgariye indirilmesi noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. - GAZİANTEP