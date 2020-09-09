GGC'den saldırıya uğrayan gazetecilere ilişkin açıklama: "Gazetecilere saldırı kabul edilemez" - Son Dakika

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Murat Başal ve Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Emrah Kızıl'ın haber çekimi sırasında uğradığı saldırıyı kınadı.

GGC'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da dün akşam bir evde yangın çıktığı ihbarını alan İHA muhabiri Murat Başal ile DHA muhabiri Emrah Kızıl'ın kısa süre içinde olay yerine gittiği, burada haber çekimi yaptıkları sırada bir grubun bıçaklı saldırısına uğradıkları hatırlatıldı. Açıklamada, "Yaklaşık 20 kişilik bir grubun arasında kalan arkadaşlarımızdan Murat Başal'ın burnu kırılmış, Emrah Kızıl'ın vücudunda ise kesici alet yaralamaları oluşmuştur. Her iki arkadaşımızın vücutlarında morluklar meydana gelmiş, kamera ve fotoğraf makineleri de saldırgan grup tarafından kullanılamaz hale getirilmiştir. Meslektaşlarımız, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından grubun elinden güçlükle kurtarılmış, daha sonra polis merkezine sığınmışlardır. Saldırganlar güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, meslektaşlarımız şikayetçi olmuşlardır. Meslektaşlarımızın devam eden şikayetlerine rağmen, olayın şüphelileri nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılmıştır. Görevi sadece gerçekleri kamuoyuna aktarmak olan gazetecilere yapılan saldırı ne kadar vahimse, kesici aletlerle meslektaşlarımızın canına kast eden şüphelilerin serbest bırakılması da o derece vahimdir. Faillerin serbest bırakılması, canı pahasına mesleğini devam ettirmeye çalışan gazetecilerin can güvenliğinin kalmadığının göstergesidir. Elinde bıçaklarla gazetecilere hunharca saldıran faillerin serbest bırakılmasının, bu kişileri bundan sonra da cesaretlendireceğinden derin bir endişe duyuyor, bu endişemizi de cumhuriyet savcısının dikkatlerine sunuyoruz. Zira bu kişiler, artık meslektaşlarımızın da taraf olduğu bir soruşturmanın şüphelisidirler. Hiç tanımadığı insanlara bıçaklarla saldırabilecek cüret ve cesareti bulan bu kişilerin, kendisinden şikayetçi olan bir meslektaşımızla sokakta karşılaştığında neler yapabileceğini cumhuriyet savcısının takdirine bırakıyoruz. Yaşanan bu olay, mesai mefhumu gözetmeden her an görev başında olan basın mensuplarını ziyadesiyle üzmüş ve endişelendirmiştir. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak yaşanan bu olayı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu olayın takipçisi olacağımızı deklare ediyoruz. Gazetecilerin sokakta özgürce ve güvenlik içinde çalışabilmeleri için yetkili makamların gerekli hassasiyeti göstermesini, meslektaşlarımıza saldıran bu kişilerle ilgili soruşturmanın da aynı hassasiyetle yürütülmesini talep ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR