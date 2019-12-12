GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

GGYD Başkanı Allıoğlu AA'nın

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Allıoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Allıoğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını tercih ederek, karenin çok değerli olduğunu söyledi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" fotoğrafına oy veren Allıoğlu, "Fotoğrafların hemen hepsi çok derin anlamlar içeriyor. Aralarından seçim yapmak hayli güç ancak benim iş insanı kimliğimin yanı sıra spora, özellikle de dalış sporuna duyduğum ilgi bu fotoğrafı seçmemde etkili oldu. Bu tanka ben de dalış yapmıştım ve çok farklı duygular hissetmiştim. Karada gördüğümüz o büyük, heybetli ve güçlü tankın suyun altında hareketsiz ve çaresiz duruşu son derece etkileyici ve bu fotoğraf karesine de yansımış." diye konuştu.

Allıoğlu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'a ait "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, millilerin bu hareketini takdir ettiğini bildirdi.

Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Hakan Burak, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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