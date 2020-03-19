GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin, işletmelerin içine düşebileceği finansman sıkıntısının çözümüne odaklanmış bir paket olduğunu belirterek, "Asgari ücret desteği,...

GGYD Başkanı Allıoğlu'ndan

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin, işletmelerin içine düşebileceği finansman sıkıntısının çözümüne odaklanmış bir paket olduğunu belirterek, "Asgari ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışma süresi gibi konularda alınan yeni kararları, üretim ve istihdamın korunması noktasında atılmış önemli adımlar olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Allıoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği ekonomik sıkıntılara karşı uygulamaya konulan paketi değerlendirdi.

Gelişmelere göre yaz döneminde yeni tedbirler alınacağına ve desteklerin artacağına inandıklarını vurgulayan Nezih Allıoğlu, tek bir işletmenin dahi kapısına kilit vurulmadan bu sürecin geçirilmesi dileğinde bulundu.

Allıoğlu, zorlu bir süreç yaşandığına işaret ederek, "Milyon dolarlık ciroya sahip bir işletme de kimi zaman siftahsız dükkan kapatan küçük esnaf da bu süreçten olumsuz şekilde etkilenmiştir ve etkilenmeye devam edecektir, ancak biliyoruz ki öncelik halk sağlığı, çalışanlarımızın, ailelerimizin, bizlerin sağlığı. Küresel bir salgının yol açtığı ekonomik sıkıntılar bir şekilde ortadan kalkacak. Önemli olan bu süreci olabildiğince hem sağlık, hem istihdam ve üretim açısından en az hasarla atlatabilmek. Dileğimiz, tek bir işletmenin dahi kapısına kilit vurulmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin çok farklı sektörlere ve işletmelere önemli kolaylıklar, destek ve avantajlar sağladığına dikkati çeken Nezih Allıoğlu, şunları kaydetti:

"100 milyar liralık destek paketi, işletmelerin içine düşeceği finansman sıkıntısına odaklanmış bir paket. Asgari ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışma süresi gibi konularda alınan yeni kararları, üretim ve istihdamın korunması noktasında atılmış önemli adımlar olarak görüyoruz. İşletmelerin, işverenin ve çalışanların önünü göremediği böylesine karanlık bir süreçte atılan bu ilk adımın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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