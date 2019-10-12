Son Dakika Haberleri: GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret
Son Dakika Ekonomi GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret

GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret

27 dakika önce

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı ziyaret etti.

GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret, System.String[]

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı ziyaret etti.

GGYD'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretteki konuşmasında Allıoğlu, derneğin 500'e yaklaşan üye sayısıyla Ankara'nın en önemli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi topluluklarından biri olduğunu belirtti.

Her zaman daha fazla üyenin dış pazarla buluşmalarını hedeflediklerini ifade eden Allıoğlu, "Bu anlamda elçilik görüşmelerini çok önemsiyor, iş birliklerimizin ihracat artışına, yeni yatırım ve ortaklıklara kapı aralayacağına inanıyoruz." dedi.

Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama da hem ülkesinde hem de Afrika kıtasında Türkler için fırsatlar olduğunu kaydetti.

Nchama, teknolojiden tarıma, tekstilden inşaata kadar tüm sektörlerde yatırıma ve üretime ihtiyaç duyduklarını, Ekvator Ginesi hükümetinin yatırımcıları desteklediklerini bildirdi.

Ekvator Ginesi, İhracat, Ekonomi, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor
Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 09:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GGYD'den Ekvator Ginesi Büyükelçisi Nchama'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]