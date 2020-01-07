Ghassan Salame: Libya'da durum kasvetli - Son Dakika
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Ghassan Salame: Libya'da durum kasvetli

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya hakkında konuşanların Libyalılara ne olduğuyla ilgilenmediğinden şikayet ederek, "Libya'da şu an durum kasvetli, bunu itiraf etmeliyim.

Ghassan Salame: Libya'da durum kasvetli, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya hakkında konuşanların Libyalılara ne olduğuyla ilgilenmediğinden şikayet ederek, "Libya'da şu an durum kasvetli, bunu itiraf etmeliyim. Fakat bu kasvetli durumdan bir çıkış yolu bulmaya çalışan BM olarak kararlılığımızı da vurgulamalıyım" dedi.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ABD'nin New York kentindeki BM merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salame, Libya'daki durumu 'kasvetli' olarak nitelendirerek, "Libya'da şu an durum kasvetli, bunu itiraf etmeliyim. Fakat bu kasvetli durumdan bir çıkış yolu bulmaya çalışan BM olarak kararlılığımızı da vurgulayalım. Libya'da askeri bir çözüm yok, Libyalılar bir araya gelmeli" ifadelerini kullandı.

"HERKES LİBYA'YI KONUŞMAK İSTİYOR, LİBYALILARI DEĞİL"

Salame, herkesin Libya hakkında konuşmak istediğini ancak çok az kişinin Libyalıları konuştuğunu belirterek, "Herkesin Libya hakkında konuşmak istemesine ancak çok az kişinin Libyalıları konuşmasına gerçekten çok kızgınım. Libyalılara ne oluyor, Libya'daki milyonlarca göçmene ne oluyor, bu insanlara ne oluyor? Bunları neden sormuyoruz? Libya bir petrol hikayesi değil, Libya sadece jeopolitik bir hikaye değil, Libya ayrıca bir insan hikayesi ve insanlar acı çekiyor çünkü uluslararası olarak 'Yeter' diyen bir mesaj yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Salame'nin konuşması

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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