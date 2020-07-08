Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru AC&Co. oldu - Son Dakika

Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru AC&Co. oldu

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, spora desteğini sürdürüyor.

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, spora desteğini sürdürüyor.

Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, AC&Co., Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan ve iki dönem teknik direktörlük yapan Gheorghe Hagi'nin Romanya'da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru oldu.

Sponsorluk kapsamında, sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, AC&Co. tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı. AC&Co., yıl sonuna kadar FC Viitorul Constanta'yı giydirmeye devam edecek.

Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta, küresel futbol endüstrisinde benzersiz bir projeye dönüştü. FC Viitorul Constanta, 10 yıllık yolculuğunda bir dizi etkileyici kilometre taşına ulaşarak Romanya Ulusal Şampiyonu oldu. FC Viitorul Constanta, Romanya Kupası'nı ve Romanya Süper Kupası'nı kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Milli takımlarda sürekli varlık gösterdi ve başarılı oldu.

FC Viitorul Constanta ve Georghe Hagi Futbol Akademisi'nin felsefesi, başarılı bir kariyeri ve uluslararası bir futbol yıldızı olan Gheorghe Hagi tarafından "Güven", "İnanç" ve "Cesaret" gibi rehberlik eden ilkelerle ve değerlerle oluşturuldu.

FC Viitorul Constanta'nın başkanlığını ise 1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu yürütüyor.

Gheorghe Hagi, Altınyıldız, Viitorul, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru AC&Co. oldu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:14 Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:59 Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı 19:27 Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
16:26
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
16:19
Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi
16:18
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gheorghe Hagi'nin takımı FC Viitorul Constanta'nın resmi giyim sponsoru AC&Co. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]