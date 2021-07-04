Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandı. Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

HAGI HAYRANI ALPASLAN

Kaptan Arda, eski hocası Hagi'ye sarılarak hasret giderdi. Alpaslan Öztürk de hayranı olduğu Hagi ile fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Alpaslan sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Hagi Hagi Hagi" notunu düştü.