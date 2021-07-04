Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandı. Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kaptan Arda, eski hocası Hagi'ye sarılarak hasret giderdi. Alpaslan Öztürk de hayranı olduğu Hagi ile fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. Alpaslan sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Hagi Hagi Hagi" notunu düştü.
Son Dakika › Spor › Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika Spor