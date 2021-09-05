Üye Girişi
Gheorhge Hagi: "Morutan ve Cicaldau'nun çok çalışması gerekiyor" - Son Dakika

Gheorhge Hagi: "Morutan ve Cicaldau'nun çok çalışması gerekiyor"

05.09.2021 14:51
Gheorhge Hagi:

- Gheorhge Hagi: "Morutan ve Cicaldau'nun çok çalışması gerekiyor" Galatasaray'ın efsanesi ve Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorhge Hagi: "Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler" "Ben tarihi sahanın içinde yazdım" Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorhge...

- Gheorhge Hagi: "Morutan ve Cicaldau'nun çok çalışması gerekiyor"

Galatasaray'ın efsanesi ve Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorhge Hagi:

"Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler"

"Ben tarihi sahanın içinde yazdım"

İSTANBUL - Farul Constanta Teknik Direktörü Gheorhge Hagi, Galatasaray'ın yeni transferleri Rumen futbolcular Morutan ve Cicaldau ile ilgili olarak, "Çok çalışmaları gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var" dedi.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktörlüğü Gheorhge Hagi'nin yaptığı Romanya'nın Farul Constanta ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Mücadelenin ardından Hagi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul'a döndüğü için mutlu olduğunu belirten Hagi, "Evime döndüğüm için mutluyum. Hazırlık maçı için geldim. Hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim, hazırlık maçını kabul etti. Biz takım olarak daha başlardayız. Daha yeni kuruluyoruz. Yeni bir mentalitemiz olması gerekiyor. Tecrübe kazanmak için çok iyi maç oldu. Öğreneceğimiz çok şey var. İlk devreden çok şey öğrendik. Bizim için çok iyi maç oldu. Herhalde Galatasaray'ın için iyi bir idman oldu. İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. İki gün olmasına rağmen çok mutluyum" diye konuştu.

"Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler"

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Rumen futbolcular Morutan ve Cicaldau ile ilgili konuşan Gheorghe Hagi, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var" şeklinde konuştu. İki oyuncunun Galatasaray'a transferinde rolünün bulunmadığını söyleyen Rumen teknik adam, Morutan ile kıyaslanmasıyla ilgili bir soruya, "Öyle bir karşılaştırmanın yapılmaması gerekiyor. O genç ve yetenekli bir futbolcu. Biraz sabır, zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek" diye cevap verdi.

Türkiye'de hep karşılaştırılan Hagi mi, Alex mi sorusuna ise Gheorhge Hagi, "Ben sahada konuştum. Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" şeklinde yanıtladı.

Galatasaray taraftarını çok sevdiğini belirten Hagi, "Onların da beni sevdiğini biliyorum. Her zaman takımın yanında olsunlar. Onlarla beraber Galatasaray daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Hagi, son olarak bir basın mensubunun 'Hedeflerinde bir gün Türkiye var mı?' sorusuna da "Yüzde 100" dedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gheorhge Hagi: 'Morutan ve Cicaldau'nun çok çalışması gerekiyor' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız 14:46 Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı 14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi 14:08 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı 13:32 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi 13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu 13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 12:17 Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 11:44 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım

Son Dakika Haberleri
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi
13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
12:40 Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda
12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı         
14:49
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı         
14:42
Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı         
14:12
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor         
14:00
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Kızını tinerle yakarak öldüren adam, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş Kızını tinerle yakarak öldüren adam, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş         
13:12
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı         
12:12
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor         
11:17
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gheorhge Hagi: "Morutan ve Cicaldau'nun çok çalışması gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement