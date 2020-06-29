Gherardini iki sezon daha Fenerbahçe'de - Son Dakika

Gherardini iki sezon daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz. (

(İHA)

Malcolm Thomas, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gherardini iki sezon daha Fenerbahçe'de - Son Dakika

Son Dakika

19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 17:00 ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 10:36 Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 23:15 Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:31:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gherardini iki sezon daha Fenerbahçe'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]