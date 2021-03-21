Ghezzal cezalı duruma düştü - Son Dakika

Ghezzal cezalı duruma düştü

21.03.2021 21:00
Ghezzal cezalı duruma düştü, System.String[]

Fenerbahçe karşısında mücadelenin son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe karşısında mücadelenin son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta mücadelenin uzatma dakikalarında sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart ile cezalandırılan Cezayirli yıldız, Fenerbahçe karşısında dördüncü sarı kartını gördü ve milli aranın ardından Kasımpaşa ile oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Rachid Ghezzal, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ghezzal cezalı duruma düştü - Son Dakika Spor


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