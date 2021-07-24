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Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı - Son Dakika

Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı

24.07.2021 19:11

Geçtiğimiz günlerde kulübü Leicester City ile antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Burton Albion ile oynanacak hazırlık maçının ilk 11'inde yer aldı. Leicester City'nin Ghezzal'ı kadroda düşünmediği ve Beşiktaş'la anlaştığı haberlerinin çıkmasının ardından Cezayirli futbolcunun sahaya çıkması dikkat çekti.

Bilindiği üzere A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetim, Rachid Ghezzal ile FaceTime üzerinden bir görüşme yaptı. Beşiktaş teklifini yükseltmedi ve futbolcuya 2.2 milyon Euro'dan 3+1 yıllık kontrat ve Şampiyonlar Ligi bonusu önerdi. Ghezzal de bu teklife 'evet' dedi.

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı

ÇAĞLAR DA İLK 11'DE

Rachid Ghezzal'ın Leicester City'yde düşünülmemesine rağmen ilk 11'de yer alması 'fiyat yükseltme' politikası olarak yorumlandı. Öte yandan Ghezzal'ın takım arkadaşı milli futbolcu Çağlar Söyüncü de bu hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı

Leicester City FC, Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı - Son Dakika Spor


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