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Ghezzal'ın şutunda gol müziği çalındı! - Son Dakika

Ghezzal'ın şutunda gol müziği çalındı!

10.02.2022 23:02
Ghezzal'ın şutunda gol müziği çalındı!

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 59. dakikasında siyah-beyazlılar gole çok yaklaştı.

Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 59. dakikasında siyah-beyazlılar gole çok yaklaştı. Stadyumda ise topun ağlara gittiği sanılarak gol müziği çalındı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ederken, karşılaşmanın 59. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Atiba'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden bir şut çıkardı. Kale direğinin hemen yanından auta çıkan top ardından arkada bulunan reklam panolarına çarparak kale ağlarına değdi. Taraftarların bir kısmının gol sanması ve topun da tersten ağlara değmesinin ardından stadyum hoparlörlerinden gol şarkısının sesi geldi. Pozisyonun gol olmadığı anlaşılınca ses kesildi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Ghezzal'ın şutunda gol müziği çalındı!

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ghezzal'ın şutunda gol müziği çalındı! - Son Dakika


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