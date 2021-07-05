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Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek - Son Dakika

Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek

05.07.2021 10:25

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e damga vuran Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın babası gündem olacak açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulunduğunu ancak teklifi kabul etmediklerini belirten baba Mohamed Ghezzal, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistlik performansıyla Kara Kartal'a çifte şampiyonluğu getiren ana etkenlerden biri olmuştu. Yönetimin yeni sezonda da yola devam etmek için yoğun girişimde bulunduğu Cezayirli kanat oyuncusunun babası Mohamed Ghezzal, son gelişmelerle ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARLA ARASI ÇOK İYİ"

Ghezzal'ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın'ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz" dedi. Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, oğlunun Kara Kartal'da devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, "Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

"DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE İZLEYECEĞİZ"

Mohamed Ghezzal, oğlunun Lyon formasıyla Beşiktaş'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Siyah-Beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini ve bundan dolayı sezon başında tercihini Kara Kartal olarak belirlediğini söyledi. Devler Ligi'ni merakla beklediklerini söyleyen Ghezzal, "Oğlumun yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması bizi çok mutlu ediyor. Mutlaka dolu tribünler önünde o maçları ailecek izlemek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİFİ KABUL ETMEDİK"

Baba Ghezzal, Galatasaray'ın ilgisini de doğruladı. Ghezzal, "Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı" şeklinde konuştu. Oğlunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Mohamed Ghezzal, Galatasaray'ın teklifini kabul etmediklerini söyledi. Cim Bom'un Rachid Ghezzal'e yaptığı teklifin ayrıntılarına da ulaşılırken, Sarı-Kırmızılılar'ın Fatih Terim'in istediği Cezayirli oyuncuya 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yaptığı, ayrıca Leicester City'ye de 2 milyon Euro önerdiği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi, Rachid Ghezzal, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek - Son Dakika Spor


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