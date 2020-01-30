Ghosn'a yeni bir tutuklama kararı daha - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ghosn'a yeni bir tutuklama kararı daha - Son Dakika

Ghosn'a yeni bir tutuklama kararı daha

6 saat önce

Japonya'da, yolsuzluk iddiaları kapsamında tutulduğu ev hapsinden kaçarak Lübnan'a giden Corlos Ghosn hakkında yeni bir tutuklama kararı daha çıkarıldı.

Ghosn'a yeni bir tutuklama kararı daha, System.String[]

Japonya'da, yolsuzluk iddiaları kapsamında tutulduğu ev hapsinden kaçarak Lübnan'a giden Corlos Ghosn hakkında yeni bir tutuklama kararı daha çıkarıldı.


Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili Japonya'dan yeni bir adım daha geldi. Tokyo savcıları, göç kontrol yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Ghosn hakkında yeni bir tutuklama kararı daha çıkardı. Öte yandan, Ghosn'un özel bir jetle ülkeden kaçışına yardım ettiği iddia edilen 3 kişi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.


Lübnan'a kaçmıştı


Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını inkar etmişti. Kendini aklamak için çocukluğunun geçtiği Lübnan'a kaçtığını ifade eden Ghosn, Japonya'daki adli sürecin adil olmadığını öne sürerek, Nissan yönetiminin ve Japon otoritelerin kendisine komplo kurduğunu savunmuştu. - TOKYO

Japonya, Nissan, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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