Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor

Saikawa'nın bu kararının fazla ödeme aldığını kabul etmesinin ardından geldiği yerel medyaya yansıdı.

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