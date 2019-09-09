Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor
1 saat önce
Eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla başlayan krizin sürdüğü Nissan'ın yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın istifa edeceği bildirildi
Eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla başlayan krizin sürdüğü Nissan'ın yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın istifa edeceği bildirildi.
Saikawa'nın bu kararının fazla ödeme aldığını kabul etmesinin ardından geldiği yerel medyaya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:30
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