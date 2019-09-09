Son Dakika Haberleri: Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor
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Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor

1 saat önce

Eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla başlayan krizin sürdüğü Nissan'ın yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın istifa edeceği bildirildi

Ghosn'dan sonra Nissan'ın başına geçen Saikawa istifa ediyor, System.String[]

Eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn'un tutuklanmasıyla başlayan krizin sürdüğü Nissan'ın yeni tepe yöneticisi Hiroto Saikawa'nın istifa edeceği bildirildi.


Saikawa'nın bu kararının fazla ödeme aldığını kabul etmesinin ardından geldiği yerel medyaya yansıdı.

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Nissan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:30 
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