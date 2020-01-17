Ghosn'un firarı hakkında yeni şüphe - Son Dakika
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Ghosn'un firarı hakkında yeni şüphe

6 saat önce

Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn, kaçışına Japonların yardım edip etmediğine ilişkin soruya, "Yerel suç ortağınız olmadan Japonya'dan çıkabileceğinizi düşünüyorsanız, kendinizi kandırırsınız" yanıtını verdi.

Ghosn'un firarı hakkında yeni şüphe, System.String[]

Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn, kaçışına Japonların yardım edip etmediğine ilişkin soruya, "Yerel suç ortağınız olmadan Japonya'dan çıkabileceğinizi düşünüyorsanız, kendinizi kandırırsınız" yanıtını verdi.


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn, ülkeden firarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Japonya kamu yayıncısı NHK'nin, Fransız dergisi Paris Match'e dayandırdığı habere göre Ghosn, ülkeden kaçışında bazı Japonların kendisine yardımda bulunduğunu ima etti.


Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Ghosn, "Yerel suç ortağı olmadan Japonya'dan çıkabileceğinizi düşünüyorsanız, kendinizi kandırırsınız" dedi. Kendisine yardım edenleri riske atmamak için ayrıntılı bilgi vermekten kaçındığı belirtilen Ghosn, kaçış planı ile ilgili sürecin çok hızlı geliştiğini söyledi.


Sürpriz firar


Ghosn, Japonya ve dünya kamuoyunu şoke eden firarını Lübnan'da olduğunu belirten bir açıklama ile teyit etmiş, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" demişti. Adil olmamakla itham ettiği Japon adalet sistemini eleştiren Ghosn açıklamasında, "Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin göz ardı edildiği Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım" ifadelerine yer vermişti. Ghosn, son olarak Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında hakkındaki iddiaları reddetmişti. - TOKYO

Japonya, Lübnan, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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