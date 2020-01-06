Ghosn'un firarına dair yeni iddia - Son Dakika
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Ghosn'un firarına dair yeni iddia

7 saat önce

Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışının aylar öncesinden ayrıntılı olarak planlandığı iddia edildi.

Ghosn'un firarına dair yeni iddia, System.String[]

Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışının aylar öncesinden ayrıntılı olarak planlandığı iddia edildi.


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un Japonya'dan sürpriz kaçışına dair yeni iddialar gündeme geldi. Japon kamu yayıncısı NHK'nin, Wall Street Journal gazetesine dayandırdığı habere göre, Ghosn'un kaçışı aylarca ayrıntılı olarak planlandı. Kaçış için farklı milletlerden 10-15 kişilik bir ekip oluşturulduğu belirtilirken, söz konusu ekibin Japonya'ya yapılan 20'den fazla seyahatte en az 10 havalimanını ziyaret ederek firar için en uygun olan tesisi aradığı ifade edildi. Kaçış timinden bir üyenin, Kansai Uluslararası Havalimanı'nın VIP terminalinin tenha olması nedeniyle bu havalimanının kullanılması yönünde görüş bildirdiği iddia edilirken, Ghosn'un taşındığı iddia edilen müzik aleti kutusunun da, x-ray cihazlarına sığmayacak kadar büyük olmasının tercih edildiği belirtildi. Eşiyle görüşmesine dahi izin verilmeyen Ghosn'un, yargılamanın yıllar sürebileceğine kanaat getirdikten sonra, planın uygulanmasına ilişkin nihai kararını verdiği vurgulandı.


Basın toplantısı yakında


Lübnan'da bulunan Ghosn'un avukatı ise Ghosn'un Çarşamba günü saat yerel saatle 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısında hakkındaki iddiaları yanıtlayacağını söyledi. - TOKYO

Japonya, Lübnan, Nissan, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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