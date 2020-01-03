Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi - Son Dakika

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi

6 saat önce

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi, System.String[]

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.


Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan zanlılar Bakırköy Adalet Sarayına getirildi. - İSTANBUL

Nissan, Lübnan, CEO, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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