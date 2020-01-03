Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, Japonya 'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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