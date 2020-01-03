Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika Dünya

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi

6 saat önce

Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi, System.String[]

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.


Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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İstanbul, Japonya, Nissan, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:10 
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