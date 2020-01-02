Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi

6 saat önce

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.

Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi, System.String[]

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.


Japonya'dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi. - İSTANBUL

Nissan, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık
Nissan'ın firari eski Başkanı için, Interpol'den tutuklama emri 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı

Son Dakika Haberleri
00:43 Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim - Son Dakika Haber
00:39 Beyaz Saray: Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Libya'ya müdahale konusunda uyardı - Son Dakika Haber
00:35 Karaman'da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
00:34 Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı - Son Dakika Haber
00:33 Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika Haber
00:26 Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 01:25:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk hakkında ek gözaltı süresi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]