Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi
7 saat önce
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
(Volkan Kayalar/İHA)
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