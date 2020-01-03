Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest - Son Dakika

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Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest
6 saat önce
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Japonya'dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ayhan Memük'e vermişti. 7 şüpheliden yer görevlisi olan F.K. ile İ.M.H. verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
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