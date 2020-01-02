Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası - 4 pilotun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli emniyette - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası - 4 pilotun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli emniyette - Son Dakika

Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası - 4 pilotun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli emniyette

6 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7...

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan

sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır."

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İki uçuş inceleniyor

Soruşturma kapsamında 29-30 Aralık'ta, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuş inceleniyor.

Bu uçuşlardan, Osaka'dan hareket eden uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na 29 Aralık Pazar günü saat 05.15'te indi. Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a da "Bombardier Challenger 300" tipi iş jeti 30 Aralık Pazartesi günü saat 06.00'da havalandı.

Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası - 4 pilotun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli emniyette

Japonya, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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