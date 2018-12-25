Son Dakika Haberleri: Ghosn'un Yardımcısı İçin Kefalet Kararı

Ghosn'un Yardımcısı İçin Kefalet Kararı

1 saat önce

Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini onayladı.

Ghosn'un Yardımcısı İçin Kefalet Kararı, System.String[]
Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini onayladı. Savcıların karara itiraz haklarının bulunduğu öğrenildi.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini değerlendirdi. Kelly'nin 70 milyon Yen (yaklaşık 3 milyon 400 bin lira) kefaletle serbest kalmasına hükmeden mahkemenin kararına, savcıların itiraz hakkı bulunuyor.

Kelly, 19 Kasım'dan bu yana Ghosn ile birlikte Tokyo hapishanesinde bulunuyor. İkili, Ghosn'un gelirinin 5 yıl süreyle düşük gösterilmesi ve 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif edilmesine yönelik iddialarla suçlanıyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: İHA

Nissan, Tokyo, 3. Sayfa
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