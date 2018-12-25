Ghosn'un Yardımcısı İçin Kefalet Kararı
1 saat önce
Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini onayladı.
Tokyo
Bölge Mahkemesi, Nissan
Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini onayladı. Savcıların karara itiraz haklarının bulunduğu öğrenildi.
Tokyo Bölge Mahkemesi, Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly'nin kefaletle serbest kalma talebini değerlendirdi. Kelly'nin 70 milyon Yen (yaklaşık 3 milyon 400 bin lira) kefaletle serbest kalmasına hükmeden mahkemenin kararına, savcıların itiraz hakkı bulunuyor.
Kelly, 19 Kasım'dan bu yana Ghosn ile birlikte Tokyo hapishanesinde bulunuyor. İkili, Ghosn'un gelirinin 5 yıl süreyle düşük gösterilmesi ve 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif edilmesine yönelik iddialarla suçlanıyor. - TOKYO
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: İHA
Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı
Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı