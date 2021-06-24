Ghost Gaming, "koalanoob"u 5. oyuncu olarak kadrosuna ekledi - Son Dakika

Ghost Gaming VALORANT kadrosunun 5. oyuncusunu yaptığı açıklama ile resmen duyurdu. Kuzey Amerika'lı organizasyon, Kanadalı oyuncunun transferini Twitter adresinden paylaştı.

koalanoob, daha önce Dignitas takımında denemelerden geçerek kadroya alındı fakat sadece 4 maç oynadıktan sonra Dignitas mevcut kadrosunu dağıttığını duyurdu. Dignitas'tan sonra, koalanoob çeşitli takımlarda oynadı, ancak birden fazla turnuva için tek bir kadroda kalmadı. Bu transfer ile birlikte oyuncu ilk kez sponsorlu bir VALORANT kadrosunda yer alacak.