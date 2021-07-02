Ghost of Tsushima: Director's Cut ve Yeni DLC Duyuruldu - Son Dakika

Dünden önceki gün, Amerikan yaş derecelendirme kuruluşu ESRB'nin web sitesinde, Sucker Punch'ın geçen yılki hit Ghost of Tsushima isimli oyununun PS4 ve PS5 konsollarında bir yönetmen sürümü alabileceğini öne süren bir gönderi ortaya çıkmıştı. Bugün bu bilgi doğrulandı.

Ghost of Tsushima: Director's Cut'ın ilk fragmanı YouTube'daki PlayStation kanalında ve hem yeni sürümün çıkış tarihini hem de içeriğini ortaya çıkardı. 20 Ağustos 2021'den itibaren piyasaya sürülecek ve özel PlayStation 5 görsel geliştirmelerine ek olarak, son haftalarda hakkında çok sayıda söylenti olan Iki Island PS4 ve PS5 için sunulacak.

Director's Cut

Tek oyunculu genişlemenin ana cazibesi, bizi, keşfedilecek tamamen yeni bir alan olan ve yenileriyle karşılaşacağımız itibari İki Adası'na götüren bir hikaye kampanyası olacak. Jin, Moğolların söylentilerini kontrol etmek için oraya gidecek, ancak kişisel koşullar onu travmatik geçmişini yeniden yaşamaya zorlayacak şekilde hızla karıştıracak. Yakında daha fazla bilgi de açıklanacak. Her iki konsol sahipleri de Japon mitolojisinden ilham alan, Legends adlı ek pakete de sahip olacak ve dört oyuncuya kadar çevrimiçi işbirliği yapılabilecek.

Ghost of Tsushima: Director's Cut tarafından sunulan değişikliklerin geri kalanı yalnızca PS5 için yayınlanacak. Buna sahip olacak kadar şanslı olanlar, esas olarak gelişmiş görseller ve 4K/ 60 FPS deneyimine sahip olacak. Oyun ayrıca DualSense denetleyicisinin dokunsal titreşimlerini ve uyarlanabilir tetikleyicilerini de kullanacak. Japonca oyunları kendi ana dillerinde oynayanlar için, yönetmenin Ghost of Tsushima kurgusuna dudak senkronizasyonun da eklendiği haberini verelim.

Ghost of Tsushima: Director's Cut hakkında daha fazla bilgi muhtemelen 8 Temmuz'da gerçekleşecek olan bir sonraki State of Play'de açıklanacak. Oyunun PC için duyurulması da mümkün, bu konuyla ilgili söylentiler bir süredir mevcut.