Ghost of Tsushima'nın güncelleme desteği sona eriyor

Ghost of Tsushima'ya gelen 2.18 güncellemesi ile oyuna birkaç efsanevi öğesini değiştirirken, bazı oyuncuların Hidden Heart kazanmasını engelleyen hatayı düzeltir. Ayrıca yama notlarının arasında Ghost of Tsushima'ya gelecek son güncelleme olduğu bildirildi.

GHOST OF TSUSHIMA'NIN GÜNCELLEME DESTEĞİ SONA ERİYOR

Yama 2.18 yayınlanmasıyla beraber geliştiriciden bunun Ghost of Tsushima için planlanan son yama olduğunu öne süren bir not paylaşıldı. Yama notlarında, "Şu anda herhangi bir ek yama üzerinde aktif olarak çalışmıyorken, topluluk tarafından yürütülen [GOTlegends] alt düzenlemesi hakkındaki geri bildirimleri ve herhangi bir yüksek öncelik için Twitter'da [Sucker Punch]'a gönderilen mesajları izlemeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan hatalar veya sorunlar. Lansmandan bu yana aldığımız inanılmaz miktarda destek ve geri bildirim için tüm topluluğa çok teşekkür etmek istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Yamanın kendisi, geçen yıl bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürülen Ghost Of Tsushima'daki çok oyunculu Legends modunu hedef aldı. Takım arkadaşı sağlığı artık sıfırın altına düşmemeli ve bir PS4 kaydetme içe aktarma düğmesi de eklendi. Tek oyuncuda bir diyalog ve ara sahne sorunu da düzeltildi ve New Game Plus tüccarlarının daha yüksek ipek envanterine sahip olması gerekiyor.