Nüfusu ortadan yok olan Tokyo'da ölümcül doğaüstü güçler sokaklarda geziyor. Çeşitli elemen güçlerini kullanarak kaybolmaların ardındaki gerçeği açığa çıkarmak ve Tokyo'yu kurtarmak için elinizden geleni yapmalısınız. Peki, Ghostwire Tokyo sistem gereksinimleri neler? Ghostwire kaç GB?
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GhostWire Tokyo'yu oynayabilmeniz için minimum 20 GB depolama alanı gerekmektedir.
GhostWire Tokyo, PlayStation 5 ve PC'ye özel olarak 25 Mart'ta çıkış yapacak
GhostWire Tokyo'nun PC fiyatı 549,00 TL
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