Nüfusu ortadan yok olan Tokyo'da ölümcül doğaüstü güçler sokaklarda geziyor. Çeşitli elemen güçlerini kullanarak kaybolmaların ardındaki gerçeği açığa çıkarmak ve Tokyo'yu kurtarmak için elinizden geleni yapmalısınız. Peki, Ghostwire Tokyo sistem gereksinimleri neler? Ghostwire kaç GB?

GHOSTWIRE TOKYO MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 4770K @ 3.5GHZ veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

GHOSTWIRE TOKYO ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 veya AMD RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

GHOSTWIRE TOKYO KAÇ GB?

GhostWire Tokyo'yu oynayabilmeniz için minimum 20 GB depolama alanı gerekmektedir.

GHOSTWIRE TOKYO NE ZAMAN ÇIKACAK?

GhostWire Tokyo, PlayStation 5 ve PC'ye özel olarak 25 Mart'ta çıkış yapacak

GhostWire GHOSTWIRE TOKYO KAÇ TL?

GhostWire Tokyo'nun PC fiyatı 549,00 TL