Son Dakika Haberleri: Gianluigi Buffon 2018/19
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Gianluigi Buffon 2018/19

1 saat önce

O guarda, redliano italiano Gianluigi apenas, 18 goller ve Ligue 1 olarak kabul etti. 17 bir e-posta 2018/19 verdi. Bir suica unica epoca com bir camisola yapmak Paris Saint-Germain. Bu sayfayı tekrar yükle Buffon nesta época momentos.

O guarda, redliano italiano Gianluigi apenas, 18 goller ve Ligue 1 olarak kabul etti. 17 bir e-posta 2018/19 verdi. Bir suica unica epoca com bir camisola yapmak Paris Saint-Germain.

Bu sayfayı tekrar yükle Buffon nesta época momentos.
Gianluigi Buffon 2018/19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 
Spor
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