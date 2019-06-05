Gianluigi Buffon 2018/19
1 saat önce
O guarda, redliano italiano Gianluigi apenas, 18 goller ve Ligue 1 olarak kabul etti. 17 bir e-posta 2018/19 verdi. Bir suica unica epoca com bir camisola yapmak Paris Saint-Germain.
Bu sayfayı tekrar yükle Buffon nesta época momentos.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06
O guarda, redliano italiano Gianluigi apenas, 18 goller ve Ligue 1 olarak kabul etti. 17 bir e-posta 2018/19 verdi. Bir suica unica epoca com bir camisola yapmak Paris
Saint-Germain.
Bu sayfayı tekrar yükle Buffon nesta época momentos.
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