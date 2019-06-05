Son Dakika Haberleri: Gianluigi Buffon en iyi 2018-19 kaydeder
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Gianluigi Buffon en iyi 2018-19 kaydeder

1 saat önce

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon altı temiz çarşaf tuttu ve 2018-19 döneminde Ligue 1 17 maçlarında 18 gol yedi - Paris Saint-Germain formalarındaki tek sezonu. Buffon'un kampanyadaki en güzel anlarını inceleyin.

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon altı temiz çarşaf tuttu ve 2018-19 döneminde Ligue 1 17 maçlarında 18 gol yedi - Paris Saint-Germain formalarındaki tek sezonu. Buffon'un kampanyadaki en güzel anlarını inceleyin.
Gianluigi Buffon en iyi 2018-19 kaydeder
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 
Spor
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