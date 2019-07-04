Son Dakika Haberleri: Gianluigi Buffon'un Juventus Hayranlarına Mesajı
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Gianluigi Buffon'un Juventus Hayranlarına Mesajı

1 saat önce

Gianluigi Buffon, Paris Saint-Germain kulübünden ayrıldıktan bir yıl sonra Juventus'a geri döndü. Buffon, Bianconeri fan tabanına bir mesaj iletir.

Gianluigi Buffon, Paris Saint-Germain kulübünden ayrıldıktan bir yıl sonra Juventus'a geri döndü. Buffon, Bianconeri fan tabanına bir mesaj iletir.
Gianluigi Buffon'un Juventus Hayranlarına Mesajı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, Juventus, Spor
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