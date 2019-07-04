Gianluigi Buffon'un Juventus Hayranlarına Mesajı
1 saat önce
Gianluigi Buffon, Paris Saint-Germain kulübünden ayrıldıktan bir yıl sonra Juventus'a geri döndü. Buffon, Bianconeri fan tabanına bir mesaj iletir.
Gianluigi Buffon
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
, Paris
Saint-Germain kulübünden ayrıldıktan bir yıl sonra Juventus
'a geri döndü. Buffon, Bianconeri fan tabanına bir mesaj iletir.
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